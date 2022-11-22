ABD'den Husilere: Uluslararası deniz ticaretini tehdit etmeyi durdurun

Yemen'deki ABD Büyükelçisi Stephen Fagin, Hadramevt ilindeki Dabbe Petrol Limanı'na bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Husilerin limanlara saldırıları, akaryakıt sıkıntısını artırarak Yemenlilere zarar vermekten öteye gitmez." ifadesini kullandı.

Fagin, Husilere dünya deniz ticaretine yönelik tehdidi durdurmaları ve savaşın son bulması için müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulundu.

Geçici başkent Aden'e bir günlük ziyareti sırasında Başbakan Muin Abdulmelik ve hükûmet yetkilileriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Fagin, Yemen'de destek ve insani yardım çabalarını baltalama ihtimali olan bir tırmanıştan endişe duyduğunu vurguladı.

- YEMEN'DE OLDU?

Yemen hükûmeti, 21 Kasım'da ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde bulunan petrol limanı Dabbe'ye İran destekli Husilerce bomba yüklü insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Dabbe Petrol Limanı'ndan ham petrol yüklemek üzere yanaşan bir petrol tankerini limandan uzaklaşmaya zorladıklarını belirtti.

Öte yandan Hadramevt'te yerel bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Husi saldırısı, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol sevkiyatının durmasına neden oldu.

- YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR VE GEÇİCİ ATEŞKES

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükûmetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükûmeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Husiler, ekimde Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı hedef almıştı.

İran destekli Husiler, 9 Kasım'da da Şebve'deki Kuna Limanı'na saldırı girişiminde bulunmuş, limanda demirli bir tankeri hedef almaya çalışan Husilere ait İHA düşürülmüştü.