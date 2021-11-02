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Dünya ABD'den Husilere 'saldırılara son verin' çağrısı
Dünya

ABD'den Husilere 'saldırılara son verin' çağrısı

ABD, Yemen'deki Husilere Marib iline düzenledikleri saldırılara son vermeleri çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:52:00 -
ABD'den Husilere 'saldırılara son verin' çağrısı

Eski başkent Sana'daki Büyükelçilik Maslahatgüzarı Cathy Westley imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Husilere savaşı durdurmaları çağrısı yapıldı.

Westley, "Husilerin bu saçma şiddet sarmalına son vermeleri ve kapsamlı bir ateşkesi kabul etmeleri gerekiyor. Aralarında kadın ve çocuklardan oluşan onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Husi saldırılarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Westley ölenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

Husilerin geçen pazartesi günü erken saatlerde Marib’in Cuba ilçesine düzenlediği balistik füze saldırısında 39 sivil hayatını kaybetmişti.

Yemen'de 6 parti Marib'deki başarısızlıktan dolayı hükûmeti ve Arap koalisyonunu suçluyor

Öte yandan ülkedeki 6 siyasi parti, Marib'deki gelişmelerde yaşanan başarısızlıktan dolayı, hükûmeti ve Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyonunu ağır bir şekilde eleştirdi.

Genel Halk Kongresi, Yemen Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi, Nasırcı Birlik Örgütü, Arap Sosyalist Baas Partisi, Selefi Reşad Partisi ortak açıklama yaptı.

Hükûmet ve Arap koalisyonunun suçlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meşru hükûmet, askeri, ekonomik, siyasi ve medya gibi çeşitli alanlardaki sorumluluğunda başarısız olmuştur. Bu durum, Husilerin darbeyle oluşan hakimiyetlerine son vermek ve cumhuriyeti yeniden geri kazanmak hedefiyle çalışan direnişe olumsuz yansımaktadır."

Açıklamada partilerin, Arap koalisyonunun kendilerine verilen görevi yerine getirirken ortaya koyduğu kötü idare ve gösterdiği kötü performansı şaşkınlıkla izlediği belirtildi.

Marib'de hayati öneme sahip ulusal bir savaşta gösterdiği başarısızlıktan dolayı meşru yönetimi kınayan siyasi partiler, bu durumdan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun hükûmette olduğunu bildirdi.

Hükûmetin kuruluşuna katkı veren ve Arap koalisyonuyla sıkı ilişkileri olan söz konusu siyasi partiler ilk kez böyle bir tavır sergiliyor.

 

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