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Dünya ABD'den Husilere intikam saldırısı!
Dünya

ABD'den Husilere intikam saldırısı!

Yeniakit Publisher
2024-09-09 00:06:00 -
ABD'den Husilere intikam saldırısı!

İran destekli Husiler, ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı. Bu olay sonrası ABD güçleri Husilere ait bazı hedefleri vurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

ABD ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu sistemler, ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı. CENTCOM açıklamasında gerçekleştirilen bu eylemlerin amacının seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli ve emniyetli hale getirmek olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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