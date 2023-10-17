ABD'den hastane saldırısı için dalga geçer gibi açıklama

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Pentagon sözcüsüne yönelttiği soruya aldığı cevabı şu sözlerle aktardı: Hastanede vurulan siviller soruma cevabında Hamas, hastanelere sivilleri yerleştiriyor ve İsrail gibi demokrasiler savaş hukukunu takip eder dedi.

Biraz önce hastaneye yapılan saldırıyı gördük dediniz, siz bu saldırılara dahil olduğunuzu düşünmüyor musunuz değince, 'Bizim hükümetlerimiz bizi Hamas'tan ayıran demokrasilerimizdir dedi. İsrail'in savaş hukukuna uymasını bekliyoruz, bunu da İsrail'e aktardık dedi. Daha sonra Filistinlileri tehlikeye atan Hamastır, İsrail nereyi vurduğuna dikkat ediyor dedi. Hamas kontrol birimlerini hastanelere yerleştiriyor dedi. Operasyonlarını yoğunlaştırmak için sivilleri hastanelere yerleştiriyorlar dedi, bunu söyleyen sözde habere hakim olmayan sözcü. Direk suçu Hamas'a attılar.

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