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Gündem ABD'den hastane saldırısı için dalga geçer gibi açıklama
Gündem

ABD'den hastane saldırısı için dalga geçer gibi açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:39:00 - 2023-10-17 23:39:44
ABD'den hastane saldırısı için dalga geçer gibi açıklama

Pentagon Sözcüsü İsrail'in hastane vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail gibi demokrasilerin savaş hukukunu takip ettiğini söyledi.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Pentagon sözcüsüne yönelttiği soruya aldığı cevabı şu sözlerle aktardı: Hastanede vurulan siviller soruma cevabında Hamas, hastanelere sivilleri yerleştiriyor ve İsrail gibi demokrasiler savaş hukukunu takip eder dedi.

Biraz önce hastaneye yapılan saldırıyı gördük dediniz, siz bu saldırılara dahil olduğunuzu düşünmüyor musunuz değince, 'Bizim hükümetlerimiz bizi Hamas'tan ayıran demokrasilerimizdir dedi. İsrail'in savaş hukukuna uymasını bekliyoruz, bunu da İsrail'e aktardık dedi. Daha sonra Filistinlileri tehlikeye atan Hamastır, İsrail nereyi vurduğuna dikkat ediyor dedi. Hamas kontrol birimlerini hastanelere yerleştiriyor dedi. Operasyonlarını yoğunlaştırmak için sivilleri hastanelere yerleştiriyorlar dedi, bunu söyleyen sözde habere hakim olmayan sözcü. Direk suçu Hamas'a attılar.

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