ABD'den Harvard'a "Yahudi karşıtlığı" davası: Milyarlarca dolar tehlikede!

ABD Adalet Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Üniversite yönetiminin, Filistin'e destek protestoları sırasında Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik saldırı, taciz ve korkutma eylemlerine "kasten kayıtsız kaldığı" iddia ediliyor. Hükümet, Harvard'a aktarılan milyarlarca dolarlık federal fonu geri almayı hedefliyor.

İsrail'in Gazze saldırıları sonrası ABD kampüslerinde yayılan Filistin'e destek dalgası, hukuk mücadelesine dönüştü. Adalet Bakanlığı, Harvard'ı kendi öğrencilerini korumamakla suçlayarak yargı sürecini başlattı.

"KASTEN KAYITSIZ KALDILAR"

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harvard yönetiminin; Yahudi karşıtı grupların, öğretim üyelerinin ve ziyaretçilerin İsrailli öğrencilere saldırmasına göz yumduğu belirtildi. Açıklamada, "Üniversite, öğrencilerin maruz kaldığı bu zor duruma kasten sessiz kalmış ve ayrımcılığa müsamaha göstermiştir" ifadesine yer verildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK FON GERİ İSTENECEK

Davanın en kritik noktası ise maddi yaptırımlar. ABD hükümeti, Harvard’ın yasayı ihlal ettiği süreç boyunca devletten aldığı milyarlarca dolarlık federal fonun geri tahsil edilmesini istiyor. Bu durum, üniversitenin sadece prestijini değil, finansal yapısını da sarsabilir.

ÜNİVERSİTELERE SİSTEMATİK BASKI

Harvard'a açılan bu dava münferit bir olay değil. Columbia ve Yale gibi diğer seçkin kurumlar da benzer soruşturmalarla karşı karşıya. ABD yönetimi bünyesinde kurulan "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü", protestoların yoğun olduğu kampüslerdeki çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarını mercek altına alarak federal destekleri dondurma tehdidini sürdürüyor.

