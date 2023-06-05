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Dünya ABD'den Hakan Fidan mesajı
Dünya

ABD'den Hakan Fidan mesajı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 00:09:00 -
ABD'den Hakan Fidan mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Blinken, Twitter hesabından “Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı tebrik ediyorum.” paylaşımında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Türkiye’nin NATO müttefiki ve ortağı olarak değerli olduğunu kaydetti.

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