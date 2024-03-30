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Gündem ABD'den gizli silah desteği! Milyar dolarlık sevkiyat!
Gündem

ABD'den gizli silah desteği! Milyar dolarlık sevkiyat!

Yeniakit Publisher
2024-03-30 14:54:00 -

Gazze’de ateşkes için çabaladığını savunan Amerikan yönetiminin, Kongre’yi bile bilgilendirmeden İsrail’e milyarlarca dolarlık askeri sevkiyata onay verdiği ortaya çıktı.

ABD yönetimi son zamanlarda Gazze’de ateşkes için çabaladığını savunsa da saldırıyı daha da ağırlaştıracak bir karara imza attı. Biden yönetiminin kamuoyuna duyurmadan Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği ortaya çıktı. Washington Post'un Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre Biden yönetimi milyarlarca dolarlık sevkiyatı Kongre’ye bildirmeden duyurmadan onayladı.

Sevkiyat listesinde 25 F-35 savaş uçağı, uçak motorları, bin 800 adet MK84 güdümsüz bomba ve 500 adet MK82 güdümsüz bomba var. Güdümsüz bombalar özellikle meskun mahalde sivil kayıpları artıran bombalar olarak biliniyor.

Biden yönetiminin bu adımı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a yaptığı ve silah ihtiyacından bahsettiği ziyaretinin hemen ardından geldi. Washington Post'a konuyla ilgili konuşan bir beyaz saray yetkilisi, “İsrail’in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz.” dedi.

Şubat'ta alınan karara göre ABD herhangi bir ülkeye sevkiyat için ‘Uluslararası hukuka uygun hareket etme’ güvencesi isteyecekti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de savaş hukuku ihlali iddiaları üzerine İsrail’in ‘uluslararası hukuka uygun şekilde savaş yürüttüğü’ açıklamasını yapmıştı. Washington, uzun süreli müttefiki İsrail'e yılda 3.8 milyar dolar askeri yardımda bulunuyor.

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