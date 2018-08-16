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ABD’den gelen 22 ürüne ek vergi

ABD’den ithal edilen 22 ürüne 11 Haziran’dan sonra uygulanan gümrük vergisinde ikinci defa düzenlemeye gidildi. Böylece 300 milyon dolarlık ek mali yükümlülük 600 milyon dolara çıkarılmış oldu. Türkiye’nin söz konusu ürünler üzerinden ABD’den 1.8 milyar dolar ithalatı var.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:35
ABD’den gelen 22 ürüne ek vergi

EKONOMİ SERVİSİ

Dün sabah Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre sert ve kabuklu meyve ürünlerine yüzde 20, pirince yüzde 50, tütün ürünlerine yüzde 60, alkol oranı yüzde 80’in altında olan içeceklere yüzde 140, binek otomobillere yüzde 120 ek vergi uygulanacak.

SAVAŞI TRUMP BAŞLATTI

ABD Başkanı Donald Trump’n Haziran ayında Türkiye’den ithal edilecek çelik ürünlerine yüzde 25 ve alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararına Türkiye tarafından misilleme yapılmıştı. Bu çerçevede ABD’den ithal edilen 22 ürüne ek vergi getirilmişti. Geçtiğimiz hafta Trump’ın çelik ve alimünyuma yönelik vergi oranlarının iki katına daha çıkarma kararının ardından ise dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 22 ürüne yönelik ek vergi oranları iki katına çıkarıldı.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Myron Brilliant, “Türkiye’den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor” dedi. Brilliant, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki gelişmelerin, iki ülkenin ekonomik çıkarlarını tehdit ettiğini ve yıllardır süren ittifaklarını riske soktuğunu belirtti.

Gümrük vergileri artırılan 22 ürünün ithalatı Türkiye’ye 1,8 milyar dolara mal oldu.

KKTC DE ÖNLEMLER ALDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ABD ile Türkiye arasındaki gerginliğin piyasalara yansıması üzerine 23 maddelik önlem paketini devreye soktu. Başbakan Tufan Erhürman, günlük tüketim ürününde Katma Değer Vergisi (KDV) değişikliğine gidecekleri mesajını verdi.

İşte yeni düzenlemelerden bazıları:

Alkol ve tütünden alınan vergi artırılacak.

Kiralarda kur sabitleyenlerden yüzde 10 yerine, yüzde 1 stopaj alınacak.

Devletin dövizle kiraladığı yerlerde sabit kura geçilecek.

Kredi kartıyla yapılan harcamalarda vergi iadesi getirilecek.

Çalışan emeklilerden ek vergi alınacak.

Çalışma izni ile KKTC’de bulunanların eş ve çocuklarından ek vergi alınacak.

Beyaz eşya, temizlik malzemeleri, restoran harcamalarında KDV indirimi yapılacak

Belirli büyüklükteki havuzlu evler ve casino ile bahis şirketlerinden 6 aylığına ek vergi alınacak.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
  4. Arap Topluluğu Üyeleri
  5. ASO Başkanı Nurettin Özdebir
  6. KKTC

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