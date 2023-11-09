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Dünya ABD'den Gazze açıklaması! İşgale çanak tuttular
Dünya

ABD'den Gazze açıklaması! İşgale çanak tuttular

Yeniakit Publisher
2023-11-09 02:00:00 -
ABD'den Gazze açıklaması! İşgale çanak tuttular

İşgalci İsrail güçlerine çanak tutan ABD, Gazze'deki İsrail kuvvetlerinin bir müddet daha orada kalacağını belirterek siyonist zihniyete arka çıktı.

ABD, savaşın ardından işgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze'de bir süre daha kalmasının makul göründüğünü ve insani duraklamaların günlerce sürebileceğini açıkladı.

İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları 32. gününde devam ederken, ABD'den skandal bir Gazze ve İsrail açıklaması geldi.

'İsrail kuvvetlerinin Gazze'de kalması makul görünüyor'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Savaşın ardından İsrail kuvvetlerinin Gazze'de bir süre daha kalmasının makul görünüyor. Gazze'deki insani duraklamalar saatlerce veya günlerce sürebilir" dedi.

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