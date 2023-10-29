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Gündem ABD'den flaş açıklama: Türkiye önemli küresel rol oynuyor!
Gündem

ABD'den flaş açıklama: Türkiye önemli küresel rol oynuyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 18:22:00 -
ABD'den flaş açıklama: Türkiye önemli küresel rol oynuyor!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Amerikan halkı adına" kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, Türkiye ile ABD'nin iş birliğine dikkat çekildi.

Blinken'in, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, Amerikan halkı adına Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli küresel rol oynadığını ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük." ifadesine yer verildi.

"NATO İttifakı'mız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için Türkiye'nin yaptığı katkıya atıfta bulunularak, iki ülke arasında gelişen ticaret ve yatırımların "iki tarafta da istihdam ve ekonomik fırsatlar sağladığı" belirtildi.

İki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekildi

ABD ve Türkiye arasında gerçekleşen akademik ve turistik amaçlı ziyaretlerin iki halkı birbirine daha da yakınlaştırdığı, iklim krizine yönelik temiz enerji çözümlerinde, bilim, uzay ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğinin, ilerleme için "umut verici yeni yollar ürettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir yüzyıllık dostluk ve ittifakı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

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En büyük Düşmanımız bile kabul ediyor Küresel Çapta rol oynadığımızı gücümüzü. Bir bizim ezik Muhalefet inkar ediyor.

Osman AYDIN

BILINKEN BIZ DOSTA DISTUK AMA SIZ BIZIMLE ALAYEDERCESINE ETRAFIMIZDAKI TEROR ORGUTLERINI DESDEKLEDINIZ BIZ BUNU HIC BIR ZSMAN UNUTMADIK TURK DOSTUNA COK SEVECEN OLUR DUŞMANINA ISE AMAN VERMEZ NEDER EDER ONU ALT EDERBIZ ARABLARA PEK BENZEMEYIZ GELEN BOYUNUN OLCUSUNU ALIR HA GELMEK ISTEYENLER VARSA TSBUTLARINI YANLARINDA GETIRMRYI UNUTMASINLAR
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