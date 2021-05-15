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Dünya ABD'den flaş açıklama: İsraillilere ilettik
Dünya

ABD'den flaş açıklama: İsraillilere ilettik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 18:39:00 -
ABD'den flaş açıklama: İsraillilere ilettik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, terörist katil sürüsü İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." dedi.

İşgalci terörist İsrail'in savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

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Yorumlar

Bozok

Şerefsiz ABD! Ajansların binaları yıkıldıktan sonra adi İsrail'i uyarsan ne uyarmasan ne? Aynı İstiklal Mahkemelerinin şapka devriminde insanları idam ettikten sonra yargılaması gibi.
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Vahap Kalyoncu

Adamlara bak basın mensubu insan ama filistinli kedi yavrusu bile değil,artık midem bulanıyor bu Abd lilerden.
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