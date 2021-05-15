ABD'den Filistin'e telefon
ABD Başkanı Joe Biden, terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.
Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve terörist İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.
Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.