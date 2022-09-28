ABD'den F-16 'uyarısı': İslamabad'a karşı sorumluyuz! Rusya'dan silah alınmaya devam edilecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mevcut F-16 filolarının idame ve bakımı noktasında Pakistan'a karşı sorumlulukları bulunduğu ve Pakistan'ın terörle mücadelesinin herkesin faydasına olduğunu söyledi.

Hindistan yönetiminin, Washington'un Pakistan'a yeni F-16 modernizasyon paketi satmasına yönelik itirazına yanıt ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan geldi.

Dışişleri Bakanlığında Hint mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Blinken, Hindistan ile ABD ilişkilerinin derinliğine vurgu yaptı.

Hindistanlı bir gazetecinin, ABD'nin Pakistan'a yeni F-16 modernizasyon paketi satmasına ilişkin bir soruya Blinken şu yanıtı verdi:

"F-16 konusunda açık olmak gerekirse bu önemli bir şey. Bu satış Pakistan uzun süredir elinde bulundurduğu F-16'ların idamesine yönelik bir programdır. Bunlar yeni uçaklar, sistemler veya silahlar değil. Mevcut uçaklarını idame edecek. Silah sattığımız her ülkeye karşı bu silahların bakım ve idamesi konusunda sorumluyuz. Bu bizim sorumluluğumuz. Pakistan programı bölgeden veya Pakistan'dan kaynaklanan terör tehdidi ile mücadele etme kabiliyetini artıracaktır. Terör tehdidinin mücadele edilmeden devam etmesi kimsenin menfaatine değil. Dolayısıyla Pakistan'ın bu kabiliyeti terörle mücadelede hepimizin menfaatinedir."

Başta DEAŞ-K ve diğer El Kaide uzantıları ile mücadelede bu uçakların idamesinin Pakistan için önemli olacağına vurgu yapan Blinken, "Tehditlerin herkes tarafından iyi bilindiğini ve açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Blinken Hindistan ile Pakistan'ın anlaşmazlıklarını diyalog ve diplomasi ile çözmesi gerektiğini söylemeye devam edeceklerini belirtti.

Pakistan'ın Hindistan ile ilişkileri iyileştirme kapsamında ABD'nin tavsiyesine ne yanıt verdiği ile ilgili bir soruya ise Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesine ilişkin detay vermeyeceğini söyledi.

HİNDİSTAN, RUSYA'DAN SİLAH ALMAYA DEVAM EDECEK

Jaishankar ise görüşmelerin ikili ilişkileri güçlendirmeye odaklandığını belirtti.

Özellikle de yakıt, gıda ve gübre konusundaki derin endişelerini Blinken ile paylaştığına işaret eden Jaishankar, ABD'nin Rus enerji ihracatına küresel fiyat sınırlaması getirmesini de görüştüklerini dile getirdi.

Hint Bakan, ABD'nin getireceği fiyat sınırlamasını Hindistan'ı nasıl etkileyeceğine bakıp değerlendireceklerini ve bunun sonucunda ortaya çıkacak enerji güvenliği ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda Blinken'a endişelerini ifade ettiğini söyledi.

Hindistan'ın Rusya'dan silah alımına devam etmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Jaishankar, "Geçmişte Rusya'dan aldığımız teçhizatın servis ve yedek parça temini konusunda son aylarda herhangi bir sorunla karşılaştığımızı düşünmüyorum. Askeri teçhizatımızı ve platformlarımızı nereden aldığımız bir mesele değil. Dürüst olmak gerekirse bu yeni veya jeopolitik gerilimler nedeniyle özellikle değişecek bir durum değil. Dünyadaki seçeneklere bakıyoruz. Teknolojinin kalitesine, kabiliyetin kalitesine, o ekipmanın sunulduğu koşullara bakarız ve ulusal çıkarımıza olduğuna inandığımız bir seçim yaparız." dedi.

ABD'den, Fransa'dan ve İsrail'den de silah sistemi aldıklarına işaret eden Jaishankar, "Dolayısıyla çoklu kaynak kullanma geleneğimiz var ve bizim için asıl mesele, rekabetçi bir durumdan en uygun anlaşmayı nasıl elde edeceğimizdir." ifadesini kullandı.

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