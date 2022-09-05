ABD’den ekonomiye topyekûn savaş

Türkiye’nin savunma sanayisine CAATSA yaptırımları uygulayan, SİHA yapımında kullanılan teçhizat ve teknoloji alımını engellemeye kalkan, inşaat sektörünü çökertmek için alüminyüm ve çelikte gümrük vergisini yarı yarıya artıran, vize başvurularını askıya alan, Halkbank soruşturması üzerinden Türk kamu bankacılığına hiza çizmeye çalışan, 3.75 milyar dolarlık bedeli ödenen F-35 savaş uçaklarını Ankara’ya iade etmeyen Haçlı ABD, ekonomimizi baltalamak için başlattığı soğuk savaşın dozunu seçim öncesi artırdı.

Ekonomik bağımsızlık için tarihi hamleler yapıp faiz lobisine ağır darbeler indiren Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’ye hiza çizmeye çalışan emperyalizm bekçisi ABD Hazine Bakanlığı’nın “Rus şirketlerle ticaret yapılmaması” için kaleme aldığı tehdit mektubunu TÜSİAD’ın ardından MÜSİAD ve TOBB’a da yollaması, Türk ekonomisine açılan topyekûn savaş olarak değerlendirildi.

ABD’nin yıllardır savunduğu liberal/serbest piyasa ekonomi modelini ayaklar altına alan küstah mektupları Türk bakanlıklarına ve yetkililerine yollamaya cesaret edemediklerini belirten ekonomistler, iş dünyasına yön veren patronların doğrudan hedef alınmasını değerlendirdi.

Mektup boş, Türkiye üstesinden gelecek

Akit’e konuşan Uzman Ekonomist İsmail Çapak, 15 Temmuz darbe girişiminin içinde olan ABD Başkanı Joe Biden’in da Türkiye’de iktidara karşı muhalefeti desteklemeye yönelik sözlerinin ortada olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanımıza böyle bir mektup yazamaya cesaret edemediler. Şimdi alttan altta patronları tehditlerle savaşı devam ettiriyorlar. TÜSİAD zaten bunlarla çok yakın ilişkiler içinde. Bu mektuptakiler Türkiye için boş sözler. Küresel güç haline gelen Türkiye’yle; Libya’da, Azeybaycan’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de baş edemediler. Yunanistan’a üs kurarak, bizi tamamen çevreleyerek bir operasyon peşindeler. İnşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi diri, sağlam ve güçlü bir şekilde durarak bu ekonomik taarruzun da üstesinden geleceğiz” dedi.

TÜSİAD tepki gösterebilseydi bu mektuplar gelmezdi

Hukukçu Ekonomist Ceyhan Mumcu ise mektuplarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Amerika kendi serbest piyasa ekonomisini bu mektuplarıyla yok saydı. Darbede başarılı olamayınca muhalefete desteklemeye başladılar. Bu mektuplar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşürme planının bir parçası. TÜSİAD bu mektubu redd-i iade yapıp hemen tepki gösterseydi, bu sefer MÜSİAD ve TOBB’a gelmezdi. Türkiye emperyalizme karşı bir savaş vermiş ve bunu sonucunda kurulmuş bir cumhuriyet olduğuna göre, sivil toplum örgütleri de bu gendeki özelliklere dikkat etmelidirler. ‘ABD’ye yaslanırsak ihya oluruz’ tezi yanlıştır. Kuzey Kore’de, Vietnam’da, Irak’ta, Afganistan’da ve 15 Temmuz’da hep kaybeden ABD oldu. Sonuç aynı olacak.”