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Aktüel ABD'den Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı
Aktüel

ABD'den Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien: - "Bugünkü depremin ardından dualarımız Türkiye ve Yunanistan halkıyla. Her iki ülkenin farklılıklarını bir kenara bırakarak, ihtiyaç zamanında birbirine yardım ettiğini görmek çok güzel. ABD de gereken yardımı yapmaya hazırdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:30:29 -
ABD'den Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı verdi, gerekirse iki ülkeye de yardıma hazır olduklarını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığının Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e Ege Denizi'ndeki deprem için destek mesajı nedeniyle teşekkür ettiği tweet alıntılanarak paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, O'Brien'ın, "Bugünkü depremin ardından dualarımız Türkiye ve Yunanistan halkıyla. Her iki ülkenin farklılıklarını bir kenara bırakarak, ihtiyaç zamanında birbirine yardım ettiğini görmek çok güzel. ABD de gereken yardımı yapmaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmüş ve Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilemişti. Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter üzerinden Miçotakis'e İngilizce yanıt vermiş ve şunları kaydetmişti:

"Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, ben de tüm Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye de Yunanistan'a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir."



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