ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması! Türkiye ve Yunanistan'a mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan 61. tur istikşafi görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul'da Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını ve her iki hükümetin de bu sürece bağlılığını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında en son 1 Mart 2016'da Atina'da yapılan görüşmeler, 5 yıl sonra İstanbul'da yeniden başlamıştı.