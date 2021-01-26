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Dünya ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması! Türkiye ve Yunanistan'a mesaj
Dünya

ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması! Türkiye ve Yunanistan'a mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan istikşafi görüşmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 09:49:00 -
ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması! Türkiye ve Yunanistan'a mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan 61. tur istikşafi görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul'da Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını ve her iki hükümetin de bu sürece bağlılığını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında en son 1 Mart 2016'da Atina'da yapılan görüşmeler, 5 yıl sonra İstanbul'da yeniden başlamıştı.

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Yorumlar

dürüst

Ey vijdansız Batı,Allah tan korkmuyorsanız bari kuldan utanın ve şunu açıklayın;Yunanistan veya Batı nın Doğu AKdeniz de ne işi VAR.Bu kadar da alçaklık olur mu???????
  • Yanıtla

dürüst

Ey vijdansız Batı,Allah tan korkmuyorsanız bari kuldan utanın ve şunu açıklayın;Yunanistan veya Batı nın Doğu AKdeniz de ne işi VAR.Bu kadar da alçaklık olur mu???????
  • Yanıtla
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