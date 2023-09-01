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Dünya ABD'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması!
Dünya

ABD'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 23:53:00 - 2023-09-02 00:07:32
ABD'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kirby ”Ukrayna güçleri, ülkenin güneyinde güçlendirilmiş Rus mevzilerine karşı saldırılarında ‘kayda değer ilerleme’ gerçekleştirdi. Ukrayna Rus savunmasının ikinci hattına karşı bazı başarılar elde etti" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da dün sert bir açıklamada bulunmuştu.

Kuleba, "Bütün eleştirmenlere çenelerini kapatmalarını, Ukrayna’ya gelip topraklarımızın bir santimetresini kendi başlarına özgürleştirmeyi çalışmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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