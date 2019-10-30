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Gündem

ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması! Tarih verdiler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirmesini beklediklerini açıkladı.

2019-10-30 07:19:00 - 2019-10-30 07:31:58
ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması! Tarih verdiler

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Eylül 2017’de Rusya, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini öngörüyor. İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.

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Yorumlar

Malatyalı

Ne oldu biryerinizmi acidi
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Dadaş

Anlamadım birşey.! Ne demek o bekliyorlar.? Yıl sonunda bunların başka bir niyetleri mi var.? İnşaallah vardır da., bakalım oraları boşmu yoksa türkleri arap mı zannediyorlar görsünler. Bu iş çok uzadı.
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