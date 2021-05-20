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Dünya ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması
Dünya

ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ABD'nin Gazze'de yaşananlara sessiz kalmadığını hatta barış için en çok çalışan ülke olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 21:40:00 -
ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulu'na hitap eden Greenfield, ABD'nin en üst düzeyde 60'tan fazla diplomatik toplantı yaptığını, ABD Başkanı Joe Biden'ın ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile en az 5 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

İlerleyen saatlerde ve günlerde gerginliğin ciddi bir şekilde azalmasını beklediklerini belirten Greenfield, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları karşısında ABD'nin sessiz kaldığı eleştirilerine de yanıt verdi. Greenfield, ''Sessiz kalmadık, hatta barış için bizden daha fazla gayret gösteren, ivedilikle çalışan başka ülke olduğuna inanmıyorum.'' dedi.

ABD'nin taraflara uluslara hukuka saygı duyması ve sivilleri koruması çağrısı yaptığını söyleyen Greenfield, Hamas'ın ve diğer ''terörist grupların'' roket saldırılarını kınamaya devam edeceklerini söyledi. Barış için somut adımlar atılmasına odaklanılması gerektiğini belirten Greenfield, ''İsrailliler ve Filistinliler güven içinde yaşamayı hak ediyor, eşit özgürlükler, refah ve demokrasinin keyfini çıkarabilmeliler.'' ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Mubarek

Hadi Ordan Kara ...
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saffet

İsrail DEAŞ tan daha tehlikeli bir örgüt insanları evlerinden ediyor çocuk öldüyor fırında olmasada bomba ile yakıyor say say bitmez ortak olduğunuz kanı insanlık tarihte bu kadar utanc duymamıştır diye düşünüyorum
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