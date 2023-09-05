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Gündem ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Gündem

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-09-05 23:37:00 -
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO müttefiki Türkiye'ye, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar başlatılmasına ilişkin çabaları için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sonlandırma kararının dünya genelinde gıda güvensizliğiyle mücadele eden toplumlara zarar verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi şehrine ziyaretinde, Rusya'yı anlaşmaya döndürmek için çaba sarf ettiğini kaydeden Patel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar başlatılması adına oynadığı önemli rol için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA muhabirinin, "ABD, Tuna Nehri rotasını Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak görüyor mu?" sorusunu yanıtlayan Patel, ABD'nin önceliğinin Rusya'nın girişime dönmesi olduğunu belirterek, "Tabii ki gıda ürünlerinin gitmesi gereken yerlere ulaşması için başka ne seçenekler olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Patel, halihazırda konuya ilişkin bir duyurusu bulunmadığını da söyleyerek, "Tekrar Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başlamasını istiyoruz, işe yaradığını görmüştük." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik, ediyoruz. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostumla da samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım.Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerle bir istişare, önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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