ABD’den çok konuşulacak çıkış: Türkiye'ye karşı çıkıyorlar ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir diplomat, Avrupalıları Libya konusunda Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'a karşı yeterli tavrı göstermemekle suçladı. Diplomat, Rusya, Mısır ve BAE'nin, Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu deldiğini belirterek bu ülkelere Libya'dan bir an önce çıkma çağrısında bulundu.

Avrupalı devletlerin Akdeniz’deki deniz güçleriyle övündüklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Yakın Doğu İlişkileri Ofisi’nden sorumlu David Schenker, BM’nin Libya’ya uyguladığı ambargonun delinmemesi için Avrupalı ülkelerin çaba sarf etmediklerini ifade etti.

Avrupa Birliği’nin sadece Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği askeri malzemeyi yasak olarak tanımladığını belirten yetkili, “Kimse Rus, BAE ve Mısır uçaklarını yasaklamakla ilgilenmiyor” dedi.

"Libya'dan çıkmalılar"

Schenker Avrupalıları kastederek, “Eğer ciddi olsalardı bugüne kadar yapabilirlerdi” derken Libya’da silah ambargosunu delen bütün ülkelerin bölgeden çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Libya’da son olarak Hafter güçleri Mısır’ı ülkedeki çatışmalara katılması yönünde davet etmişti. Ülkedeki kabile liderleri de Mısır ordusunun Libya’ya girmesine izin vermişti. Mısır ordusunun bu çağrı üzerine Libya’daki savaşa müdahil olabileceği bildiriliyor.