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Dünya ABD'den Çin'i sıkıştıracak koronavirüs açıklaması
Dünya

ABD'den Çin'i sıkıştıracak koronavirüs açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, koronavirüsün Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 22:18:00 -
ABD'den Çin'i sıkıştıracak koronavirüs açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Joe Biden yönetiminin Çin'le ilgili politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin Kovid-19 salgının ortaya çıktığı yer olan Çin'e ilişkin nasıl bir soruşturma yürüteceğinin sorulması üzerine Psaki, "Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır. Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un ortaya çıkışına ilişkin uluslararası soruşturmaları da desteklediklerini belirten Psaki, "Uluslararası soruşturmalar sağlam ve net olmalıdır." diye konuştu.

Psaki, ABD'nin de kendi istihbaratına dayanarak bazı bilgiler elde edeceğini, bu soruşturmalarda müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in dün Senatonun onayını aldıktan sonra yemin ederek görevine başladığını belirten Psaki, Blinken'in önceliklerinden birinin de Çin'de sahada çalışan ABD'li yetkililer olduğunu kaydetti.

Huawei çıkışı

Psaki, Çinli teknoloji şirketi Huawei konusundaki fikirlerinin sorulması üzerine, "Huawei de dahil güvenilmeyen sağlayıcıların ürettiği telekomünikasyon ürünleri ABD için güvenlik tehdididir. Müttefiklerimiz, Amerikan telekomünikasyon ağlarının, güvenilmeyen sağlayıcıların ekipmanlarını kullanmayacağından emin olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuda ortaklarıyla çalışacaklarının altını çizen Psaki, ABD'nin güvenilir telekomünikasyon ekipmanı üretimine de hız vereceğini kaydetti.

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