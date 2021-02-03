ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemler ve ardınan LGBT gruplarının dini değerleri aşağılayan protestolarının ardından birçok noktada eylemler devam etti.
Polise karşı saldırıda bulanan göstericilerden LGBT gruplarına ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yönetiminden destek geldi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.