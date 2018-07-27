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ABD'den bir skandal daha: F-35 tasarısı meclisten geçti

Türkiye'ye F-35 teslimatını engellemeyi öngören skandal tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Tasarı Senato ve ABD Başkanı tarafından da onaylanırsa Türkiye'ye F-35 satışı engellenebilir.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:49
ABD'den bir skandal daha: F-35 tasarısı meclisten geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin ortak oturumunda son şekli verilen 716 milyar dolarlık savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi. Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiren bütçe, 54'e karşı 359 oyla kabul edildi.

Yeni yasa, Amerikan Başkanı Donald Trump'a, Rusya'dan silah satın alıp Amerika Birleşik Devletleri'nden de askeri ekipman almak isteyen ülkelere yaptırım uygulama yetkisi de veriyor.

Bütçenin gelecek hafta sonuna doğru Senato'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Senato'dan geçerse onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek. Trump yasayı onaylarsa yürürlüğe girecek.

Bütçe uygulamaya konursa, Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasının değerlendirileceği rapor tamamlanana kadar F-35'lerin Türkiye'ye transferi durdurulacak.

Senato Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'de yargılanan ABD'lilerin tutukluluk hallerini gerekçe göstererek hazırladığı ve Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı da kabul etti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:49
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Temsilciler Meclisi
  3. F-35

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