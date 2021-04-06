ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar

ABD yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' gerekçe göstererek yaptırım uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayınlanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kurumların; SSB, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, 'SSB'nin, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi' olarak açıkladı.