ABD'den 'Azerbaycan'a yaptırım' hamlesi!

ABD'li bazı senatörler Azerbaycan'a yaptırım uygulanması için harekete geçti.

Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden ABD'li senatörler tarafından sunulan yasa tasarısı Ermenistan’ı yabancı devletlere mali ve askeri yardım programına dahil etmesini öngörüyor.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Demokrat ve Cumhuriyetçi partili senatörler Dağlık Karabağ’daki durum sebebiyle Azerbaycan’a karşı yaptırım uygulanmasına ve Ermenistan’a yardım edilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarı, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in basın servisi tarafından bildirildi.

Belgede belirtildiği gibi tasarının, 'Dağlık Karabağ’daki Ermenilere insani yardım sağlamakta ve Azerbaycan hükümetinin ek güvenlik yardımı sağlamasını engellemeye' yönelik olduğunu belirtti.

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