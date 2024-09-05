ABD’den ambargoyu ihlal eden şirkete 200 milyon dolarlık ceza dikkat çekti! Ülkede sosyal medyayı salladı

Reuters tarafından yapılan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, RTX Corp. havacılık ve savunma şirketine Çin de dahil olmak üzere yasaklı ülkelerle veri ve ürün alışverişi yaparak ihracat yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon dolar ceza uygulandığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre ceza, gizli olanlar da dahil olmak üzere savunma ürünlerinin ihracatını yetersiz sınıflandırmak ve kontrol etmek suretiyle Uluslararası Silah Trafiği Yönetmeliği’ne uyulmamasından kaynaklanıyor.

RTX Corporation, Rockwell Collins ve Raytheon Co. şirketlerinin birleşmesi sürecinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 25 Temmuz’da yatırımcılarına yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hukuksal yükümlülük olduğunu bildirmişti. Bu bağlamda şirket, bu yükümlülüklerden birinin Çin’e yanlışlıkla fikri mülkiyet ve teknolojik verilerin aktarılması olduğunu kabul etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada bu durumu teyit etti ve şirketin ihracat kontrolü düzenlemelerini ihlal ettiğini belirtti.

Bu durumlardan biri Şangay’da Çin vatandaşlarına “F-22 Raptor Savaş Uçağının alüminyum ekran muhafazası bileşeni” hakkında bilgi verilmesini içeriyordu. Bu bilginin RTX çalışanlarının başlangıçta düşündüğünden daha hassas olduğu tespit edildi.

Şirket ise yaptığı açıklamada “Bu üç konunun her birinin çözümünün bir parçası olarak, anlaşmaların üç yıllık süresi boyunca bağımsız uyum gözlemcileri tutmamız gerekecek” ifadelerini kullandı. Bahse konu para cezasının yarısı uyum programını finanse etmek için harcanacak.