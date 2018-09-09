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ABD'den almaktan vazgeçtiler!

Çin, uzun süredir ABD'den ithal ettiği kuru üzümü artık Türkiye'den alacak. Çinli heyet Türkiye'ye gelip incelemelerde bulundu.

09 Eylül 2018 Pazar 16:57
ABD'den almaktan vazgeçtiler!

Çinli gıda firmaları, daha önce ABD ve Şili'den ithal ettiği kuru üzümü Türkiye'den satın alma kararı almıştı. Bu kapsamda Çin'den gelen 3 kişilik heyet, Alaşehir Tariş Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Tesisleri beğendiklerini belirten Çinli heyet, Türk yetkililere ilgileri için teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, "Türkiye-Çin devletleri iyi ilişkiler kapsamında diplomatların olumlu yaklaşımları ile kurulan bağlantılar sayesinde Türk üzümü inşallah Çin’de tüketilmeye başlayacaktır. Bu her iki ülkenin yararına olacaktır. Çin devleti dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip bir ülke.

Dünyanın en fazla yaş üzüm üreten ülkeleri arasında birinci sırada olmasına rağmen üretimin yüzde 83’ünü yaş taze üzüm olarak tüketiyor. Sadece yüzde 6’sını kurutuyor.

"BU TÜRKİYE İÇİN FIRSATTIR"

Çin bu güne kadar ABD’den ithal ettiği kuru üzümü son günlerde Türkiye ile iyi ilişkilerinden dolayı Türkiye’den alma kararı aldı. Bu doğrultuda Çin heyetleri sık sık Türk üzümü için Türkiye’ye gelmeye başladı. Türkiye’nin üzüm ambarı Alaşehir’dir. Türkiye’nin en fazla kuru üzüm ihracatı yapan işletmelerden birisi olan Tariş Entegre Tesisleri de Alaşehir’de hizmet vermektedir. Çin heyeti tesislerimizde işlenen üzümümüzü çok beğendiler. Görüşmelerimiz devam edecektir. İnşallah ileriye dönük iyi randıman alacağımız kanaatindeyim. Bu Türkiye için, büyük bir fırsattır, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekir" dedi.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 16:57
  1. Çin
  2. Türkiye
  3. kuru üzüm

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