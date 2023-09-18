ABD'den Ahmedinejad kararı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Joe Biden, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

6 milyar dolara serbest kaldılar

İran ve ABD'in mahkum takası konusunda anlaşmaya vardıkları duyuruldu. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait 6 milyar doların Katar'daki 8 farklı banka hesabına euro olarak gönderildiğini açıklarken, beş tutuklu ABD vatandaşı uçakla Tahran'dan ayrıldı.

Tahran ile Washington yönetimleri 10 Ağustos'ta yaptırımlar nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'a ait 6 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılması ve sonrasında mahkum takasının yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Tahran'dan ayrıldılar

Katar'ın aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında serbest bırakılan beş tutuklu ABD vatandaşı uçakla Tahran'dan ayrıldı. BBC'ye konuşan bir yetkili, İran’da cezaevinde tutulan ve anlaşma kapsamında serbest bırakılan 5 kişinin 2 akrabalarıyla birlikte Tahran'dan ayrıldığını bildirdi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, bu kişilere Katar Büyükelçisi de eşlik ediyor. İran Devrim Muhafızları’na yakın Fars Haber Ajansı da bu kişilerin Katar’a ait bir uçakla Tahran’dan ayrıldığını duyurdu.

İran'dan açıklama

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, “İran’ın Güney Kore’de serbest bırakılan mal varlıkları bugün elimizde olacak ve edindiğim son bilgilere göre bugün İran-ABD arasında mahkum takası gerçekleşecek. ABD hapishanelerinde tutulan 5 İranlı mahkum serbest bırakılacak. Karşılığında ise İran’da tutuklu bulunan 5 ABD’li de serbest kalacak” ifadelerini kullandı.

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Kenani, serbest bırakılacak 5 İranlıdan 2’sinin İran’a döneceğini, 1’nin üçüncü bir ülkede bulunan ailesinin yanına gideceğini ve diğer 2’sinin ise ABD’de kalmayı tercih ettiklerini söyledi.

6 milyar dolar Katar hesaplarına gönderildi

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait 6 milyar doların Katar'daki 8 farklı banka hesabına euro olarak gönderildiğini açıkladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait mal varlıklarının ABD ile mahkum takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmasına ilişkin bilgi verdi.

Ferzin, Güney Kore'de tutulan 6 milyar doların 10 Ağustos tarihinde İsveç'teki banka hesaplarına euro olarak transfer edildiğini belirterek, "Bu süre içerisinde 6 İran bankası Katar bankalarında hesap açtı. Bugün ise 5 milyar 573 milyon 492 bin euro Katar'daki hesaplara yatırıldı. Söz konusu miktar merkez bankasının riyali güçlendirme politikası çerçevesinde kullanılacak" şeklinde konuştu.

Ferzin ayrıca, Katar'da açılan 8 farklı banka hesabının etkinleştirildiğine ilişkin Doha yönetiminden bilgi aldıklarını ifade etti.

Güney Kore'de tutulan İran'a ait mal varlığının bu süre içerisinde değer kaybetmesi ve zarara uğraması nedeniyle Seul yönetiminden şikayetçi olduklarını belirten Ferzin, söz konusu şikayete ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.