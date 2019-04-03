ABD'den 7 saat sonra bir F-35 kararı daha!

ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı James Inhofe'nin ABD'nin Türk pilotlarının, şimdiye kadar Florida, Teksas ve Arizona'da gerçekleştirdiği F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğunu ve teknik ekibin eğitimini askıya aldığını duyurmuştu.

Bu açıklamalardan 7 saat sonra Pentagon'dan konu ile ilgili yeni açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "Türk pilot ve bakım ekiplerinin Luke Hava Üssü'ndeki eğitimleri devam ediyor." dedi.

"Eğitimlere devam"

Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe'un "Luke Hava Üssü'nde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı" ifadesinin hatırlatılması üzerine Sözcü Andrews, "Eğitimlerin devam ettiğini teyit ettim" yanıtını verdi.

Sözcü, Pentagon'un dün Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulmasına yönelik açıklamasının bu eğitim faaliyetlerini kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı.