  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

ABD'den 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

Sosyal mesafe kuralına göre otobüslere binen vatandaşlar, yurda yerleştirilecekleri Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:54:21 -
ABD'den 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

ANTALYA (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin Şikago şehrinde bulunan 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde havalimanında yoğun tedbirler alınarak, vatandaşların geleceği dış hatlar terminali dezenfekte edildi.

Havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen 349 kişi, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak, otobüslere bindi.

Koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görülen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı