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Ekonomi ABD'deki sıkıntı FED'in 'Bej Kitap'ına yansıdı
Ekonomi

ABD'deki sıkıntı FED'in 'Bej Kitap'ına yansıdı

ABD Merkez Bankası (Fed), tarafından hazırlanan raporda ABD'li şirketlerin fiyat artışıyla mücadele ettiğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:11:00 -
ABD'deki sıkıntı FED'in 'Bej Kitap'ına yansıdı

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonominin ekim ve kasım başında "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü kaydedildi.

Bazı bölgelerde güçlü talebe rağmen büyümenin tedarik zinciri aksaklıkları ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle kısıtlandığı belirtilen raporda, tüketici harcamalarının ılımlı artış gösterdiği aktarıldı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının azalmasıyla çoğu bölgede eğlence ve konaklama faaliyetlerinin arttığı vurgulandı.

İnşaat faaliyetinin de genel olarak arttığına işaret edilen raporda, ancak malzeme ve işçi bulma sıkıntısının söz konusu artışı sınırladığı aktarıldı.

Raporda, malzeme ve iş gücündeki sıkıntılara rağmen imalat büyümesinin de güçlü olduğunun altı çizildi.

Çoğu bölgede genel faaliyete ilişkin görünümün olumlu kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ancak bazı bölgelerde tedarik zinciri ve iş gücü arzında yaşanan zorlukların ne zaman hafifleyeceği konusundaki belirsizliğin dikkati çektiği aktarıldı.

Raporda, istihdam artışının da bölgelerde "ılımlı ila güçlü" hız arasında değiştiği belirtilerek iş gücüne yönelik güçlü bir talep olduğu ancak çalışanları işe alma ve işte tutma konusunda şirketlerin sürekli zorluk yaşadıklarını bildirdiği kaydedildi.

Birçok bölgede federal aşılama kararının mevcut işe alım zorluklarını daha da kötüleştirebileceğine dair endişelere dikkat çekildiği belirtilen raporda, neredeyse tüm bölgelerde güçlü ücret artışının bildirildiği ifade edildi.

Raporda, fiyatların da ekonominin sektörleri arasında yayılan fiyat artışlarıyla birlikte "orta ila güçlü" bir hızda yükseldiğine dikkat çekildi.

Güçlü ham madde talebinden, lojistik zorluklardan ve sıkı iş gücü piyasasından kaynaklanan geniş kapsamlı girdi maliyeti artışları olduğu belirtilen raporda, güçlü talebin sözleşmeden doğan yükümlülükler nedeniyle bazı firmaları fiyatları artırmaktan alıkoysa da genellikle firmaların fiyatları yükseltmesine izin verdiği aktarıldı.

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