ABD'deki saldırıda ölü sayısı arttı
ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Washington DC Polisi, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncelleme yayımladı.
Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.
Washington'daki silahlı saldırı, dün yerel saatle 13.30'da yaşanmıştı.
Polisin ilk paylaştığı verilerde 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.