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Dünya ABD'deki saldırıda ölü sayısı arttı
Dünya

ABD'deki saldırıda ölü sayısı arttı

ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:40:00 - 2021-04-01 08:46:13
ABD'deki saldırıda ölü sayısı arttı

Washington DC Polisi, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncelleme yayımladı.

Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.

Washington'daki silahlı saldırı, dün yerel saatle 13.30'da yaşanmıştı.

Polisin ilk paylaştığı verilerde 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

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