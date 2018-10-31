ABD'deki nefret söylemi Müslümanları siyasete yöneltiyor

New York Times gazetesi, ABD'deki İslam karşıtı nefret söyleminin daha çok Müslümanı siyasete yönelttiğini yazdı.

Müslüman yazar ve avukat Wajahat Ali, New York Times için kaleme aldığı "Müslümanlar geliyor" başlıklı makalesinde, "İslam'a yönetilen nefret söylemi, birçok Müslüman'ı siyaset arenasına çekti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 2016'da yapılan seçimlerde sadece 12 dolayında Müslüman'ın aday olduğunu belirten Ali, bu sayının 6 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde neredeyse 100'e ulaştığını bildirdi.

Detroit eyaletinin Demokrat adayı Filistinli Raşide Tlaib'in seçimleri kazanması durumunda Kongre'deki ilk Müslüman kadın olacağına dikkati çeken Ali, Kenya'dan ABD'ye göç eden Somali kökenli İlhan Ömer'in de seçimleri kazanarak Minnesota'nın eyalet temsilcisi olmasının beklendiğini belirtti.

Bu adayların dini kimlikleriyle değil, ileri düşünceli platformları öne çıkaran Demokratlar olarak seçim yarışına girdiğini aktaran Ali, Müslüman adayların kazanmaları durumunda toplumun her kesimine hizmet etmek istediklerini aktardı.

'İnsanlara hizmet ederek Tanrıya hizmet et'

Ali, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat yasağı gibi Müslüman karşıtı adımların Müslümanları siyasete yönelten en büyük etken olduğunu kaydetti.

Bazı adayların İslamofobik söylemlerle seçim kampanyası yürüttüğüne dikkati çeken Ali, "Müslümanlar burada, seçimlerde adaylar ve birkaçı, Kongre üyelerinin uzun zamandır yapamadıklarını yapmak için Washington yolunda. İnsanlara hizmet ederek Tanrı'ya hizmet et." ifadesini kullandı.