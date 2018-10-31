0553 313 94 23
impression

ABD'deki nefret söylemi Müslümanları siyasete yöneltiyor

Müslüman yazar ve avukat Wajahat Ali, New York Times için kaleme aldığı "Müslümanlar geliyor" başlıklı makalesinde, İslam'a yöneltilen nefret söyleminin birçok Müslümanı siyaset arenasına çektiğini yazdı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 01:03
ABD'deki nefret söylemi Müslümanları siyasete yöneltiyor

New York Times gazetesi, ABD'deki İslam karşıtı nefret söyleminin daha çok Müslümanı siyasete yönelttiğini yazdı.

Müslüman yazar ve avukat Wajahat Ali, New York Times için kaleme aldığı "Müslümanlar geliyor" başlıklı makalesinde, "İslam'a yönetilen nefret söylemi, birçok Müslüman'ı siyaset arenasına çekti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 2016'da yapılan seçimlerde sadece 12 dolayında Müslüman'ın aday olduğunu belirten Ali, bu sayının 6 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde neredeyse 100'e ulaştığını bildirdi.

Detroit eyaletinin Demokrat adayı Filistinli Raşide Tlaib'in seçimleri kazanması durumunda Kongre'deki ilk Müslüman kadın olacağına dikkati çeken Ali, Kenya'dan ABD'ye göç eden Somali kökenli İlhan Ömer'in de seçimleri kazanarak Minnesota'nın eyalet temsilcisi olmasının beklendiğini belirtti.

Bu adayların dini kimlikleriyle değil, ileri düşünceli platformları öne çıkaran Demokratlar olarak seçim yarışına girdiğini aktaran Ali, Müslüman adayların kazanmaları durumunda toplumun her kesimine hizmet etmek istediklerini aktardı.

'İnsanlara hizmet ederek Tanrıya hizmet et'

Ali, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat yasağı gibi Müslüman karşıtı adımların Müslümanları siyasete yönelten en büyük etken olduğunu kaydetti.

Bazı adayların İslamofobik söylemlerle seçim kampanyası yürüttüğüne dikkati çeken Ali, "Müslümanlar burada, seçimlerde adaylar ve birkaçı, Kongre üyelerinin uzun zamandır yapamadıklarını yapmak için Washington yolunda. İnsanlara hizmet ederek Tanrı'ya hizmet et." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 01:03
  1. New York Times
  2. Wajahat Ali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asker eğlencesinde bıçaklı kavga! Birbirlerini doğradılar
    1. Asker eğlencesinde bıçaklı kavga!..
    2. Venedik sular altında kaldı
    3. Norveç'i kurtarma operasyonu: NATO'dan..
    4. ABD'deki nefret söylemi Müslümanları..
    5. Cadılar Bayramı yasaklandı! "Olumsuz..
    6. Ali Koç'un Cocu'nun yardımcılarını..
    7. Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan..
    8. Eyüpsultan'da markete silahlı soygun
    9. 'Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı'
    10. Ülkesini tehdit eden Trump'a ağır..
    11. Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret..
    12. Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen..
    13. AB üyesi 8 ülke Rusya'ya çağrıda bulundu
    14. K. Maraş'ta kömür havzasında göçük
    15. Rusya, ABD'yi tehdit etti: Devam..
    16. Diriliş Ertuğrul için şaşırtan rakam:..
    17. WhatsApp'tan tepki çeken hata!
    18. Ronaldo'ya müjdeli haber! İlk sıraya..
    19. Ne Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal!..
    20. Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar