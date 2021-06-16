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Dünya ABD'deki Maarif Okulu üçüncü dönem mezunlarını verdi
Dünya

ABD'deki Maarif Okulu üçüncü dönem mezunlarını verdi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu, bu yıl üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:27:00 -
ABD'deki Maarif Okulu üçüncü dönem mezunlarını verdi

Maarif Okulunda düzenlenen törene, New York Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan, Maarif Okulu yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, törende yaptığı konuşmada, "Yeni mezunlarımızla Maarif ailesi her geçen gün genişliyor, zamanla sosyal-siyasal alanda da öğrencilerimizin etkisini göreceğiz." diye konuştu.

Eğitim Ataşesi Aydoğan da Milli Eğitim Bakanlığı olarak Maarif Vakfının eğitim çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler, okul yönetimi ve aileleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

New Jersey'de Maarif Okulu 2017'de açılmıştı.

 

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