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Dünya ABD'deki İsrail eyleminde 40 gözaltı!
Dünya

ABD'deki İsrail eyleminde 40 gözaltı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 21:49:00 -
ABD'deki İsrail eyleminde 40 gözaltı!

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Hart Senato Ofis Binası'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren protestocular, ateşkes çağrısında bulunarak oturma eylemi düzenledi. Polis, 40 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66’ncı günde devam ederken, ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Hart Senato Ofis Binası'nda Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı ile oturma eylemi düzenlendi.

Göstericiler, binanın avlusunda “İsrail’e yardım Filistinlilerin bombalanmasıdır” yazılı pankart açarak, ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımları temsil eden ve üzerinde “İsrail’i silahlandırmaya son verin” yazılı kanlı para torbaları bıraktılar.

Göstericiler, sık sık “Ateşkes şimdi” sloganını attı. Bir gösterici ise avluda bulunan 'Dağ ve Bulutlar' adlı heykele tırmandı.

En az 40 göstericinin gözaltına alındığı protesto sırasında polis, göstericileri bulundukları yerde kelepçelemesinin ardından taşıyarak binadan çıkarttı.

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