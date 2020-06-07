ABD'deki gösteriler sırasında Türklerin dükkanları da yağmalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dört bir yanında devam eden gösteriler sırasında birçok iş yeri yağmalandı. Türk işletmecilerin dükkanları da yağmacıların hedefi oldu.

Yağmacılar, Türk işletmeci Salih Kılıç'ın Kaliforniya'daki tütün mamülleri satan dükkanında taş taş üzerinde bırakmadı. Büyük hasar oluşan dükkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun zaman kapalı kalmış ve yeniden hizmete geçmeyi bekliyordu.

Yağmacıların hedefi olan bir başka dükkan da eczacı Mehmet Bülent Uğur'un New Jersey'deki eczanesiydi. Kapıyı kırarak giriş yapan yağmacılar yazar kasayı yerinden söktü, raflardaki ilaçları aldı. O anlarda eczanenin güvenlik kameraları kayıttaydı.

Maskeli ve kapüşonlu yağmacılar, buldukları poşet ve kolilere ilaçları doldurdu. Dükkana büyük maddi zarar verdi.