ABD'deki ekonomik kriz etkilerini gösteriyor! Ubisoft, 2024'te 3 kez işten çıkarma gerçekleştirdi

Oyun dünyasının büyük isimlerinden Ubisoft, 2024 yılı içerisinde üçüncü kez işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Şirket, Ubisoft San Francisco ve Red Storm Entertainment stüdyolarında toplamda 45 çalışanını işten çıkardı. Bu karar, Ubisoft’un gelecekteki iş ve geliştirme hedeflerine uyum sağlama amacıyla alındı. İşten çıkarılan çalışanlara ayrım gözetmeksizin kapsamlı destek sunulacağı belirtildi.

Ubisoft’un yeni yapılandırması kapsamında 45 kişi işten çıkarıldı

Ubisoft’un aldığı bu zorunlu karar, iki önemli stüdyosunda yaşanan yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ubisoft San Francisco, XDefiant adlı projeyle bilinirken, Red Storm Entertainment ise iptal edilen The Division: Heartland oyunuyla tanınıyordu. Ubisoft’un bu projelerdeki çalışanları işten çıkarması, şirketin kaynaklarını daha büyük fırsatlara yönlendirme kararıyla örtüşüyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Ubisoft, The Division: Heartland’ı iptal ederek bu projeye yönelik üç yıl süren çalışmaları sonlandırmıştı. Şirket, bu dönemde bazı çalışanları XDefiant ve Rainbow Six projelerine kaydırmıştı. Ubisoft, bu yıl içinde Toronto stüdyosunda da 33 çalışanını işten çıkarmıştı. Şirket, Assassin’s Creed ve Star Wars Outlaws gibi büyük projelere odaklanarak gelecekteki başarı hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Ubisoft, işten çıkarmaların yanı sıra, finansal sıkıntılar ve büyük bir hit oyunun eksikliğini gidermek amacıyla stratejik hamlelerde bulunuyor. Şirket, Assassin’s Creed Shadows’un Kasım ayında Japonya’da geçecek yeni bir bölümünü piyasaya sürmeyi planlıyor.

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