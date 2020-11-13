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Dünya ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı
Dünya

ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, çok az farkla Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 08:28:00 -
ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı

59. ABD başkanlık seçiminde, kritik Arizona eyaleti Demokrat aday Joe Biden tarafından küçük bir farkla kazanıldı.

Amerikan basınında yayınlanan resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Arizona eyaletinde oyların yüzde 49,4'ünü alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı 49.06'da kaldı.

Bu sonuçla rakibi Donald Trump'ı yaklaşık 11 bin oy farkla geride bırakan Biden, hanesine 11 delege daha alarak 290 delegeye ulaştı.

Georgia'da 16 delegeli ve Kuzey Carolina'da 15 delegeli  Kuzey Carolina'da ise sonuçlar henüz netleşmedi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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