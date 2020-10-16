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Dünya ABD’deki araştırmaya göre uçakta hava yoluyla Covid-19 bulaşma ihtimali çok düşük
Dünya

ABD’deki araştırmaya göre uçakta hava yoluyla Covid-19 bulaşma ihtimali çok düşük

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü bir araştırmada uçakla seyahat ederken maske takan bir Covid-19 hastasından diğer yolculara hava yoluyla hastalık bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya koyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:19:00 -
ABD’deki araştırmaya göre uçakta hava yoluyla Covid-19 bulaşma ihtimali çok düşük

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Komutanlığı (TRANSCOM) tarafından gerçekleştirilen "Yolcu uçaklarındaki kabin havalandırma sistemi" testinde maske takan hastalıklı bir kişiden havaya yayılan partiküllerin 6 dakika içerisinde kabinden yüzde 99,99 oranında temizlendiği fark edildi. Normal bir evde partiküllerin tamamen temizlenmesi 90 dakika sürdüğü belirtildi.

Perşembe günü yayınlanan raporla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan TRANSCOM İkinci Komutanı Koramiral Dee Mewbourne, pandemi sırasında yolcuları nasıl daha güvenilir bir şekilde taşıyabileceklerini anlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Toplantıya bilim insanları ile beraber katılan Mewbourne, United Airlines'a ait Boeing 767 ve Boeing 777 tipi uçaklarda yapılan testlerden hava sirkülasyonunun hızlı olması, filtre sistemi ve havalandırmanın aşağı yönlü olması sebebiyle olumlu sonuçlar aldıklarını açıkladı.

 

 

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