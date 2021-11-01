ABD’de zorla çıkartılan başörtüsü mahkemeye taşındı
ABD’nin Michigan eyaletinde geçtiğimiz aylarda trafikte durdurulan siyahi Müslüman Helana Bowe, karakolda başörtüsünün zorla çıkartılarak fotoğrafının çekildiği iddiasını mahkemeye taşıdı.
Münübe Yılmaz
ABD’nin Michigan eyaletinde geçtiğimiz aylarda trafikte durdurulan siyahi Müslüman Helana Bowe, karakolda başörtüsünün zorla çıkartılarak fotoğrafının çekildiği iddiasını mahkemeye taşıdı. Müvekkilinin plaka süresi dolduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ve polis merkezinde başörtüsünün zorla çıkartılarak fotoğrafının çekildiğini belirten Bowe’un avukatı Amy Doukoure, “Sırf gözaltına alındınız diye dini hassasiyetlerinizin ayaklar altına alınması çok saçma” dedi. Müslüman kadına Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR-MI) Michigan şubesi de destek verdi.