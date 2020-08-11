  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD'de yine bir polis vakası!

ABD yine bir polis vakası nedeniyle gündeme geldi. Bu kez bir polisin 8 yaşındaki engelli çocuğu kelepçe takarak göz alma görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:40:00 - 2020-08-11 22:42:29
ABD'de yine bir polis vakası!

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınından sonra en çok polis vakaları gündemi oluşturuyor. Bu kezde 2018 yılında 8 yaşında engelli bir çocuğun kelepçelenerek göz altına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde, 8 yaşındaki engelli bir öğrenci okulda öğretmenin göğsüne yumruk attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Şikayet üzerine okula gelen polisler 8 yaşındaki engelli çocuğu kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Bir avukat tarafından kameraya alınan gözaltına alınma süreci sosyal medyada oldukça fazla tepkilere neden oldu.

Gözaltına alınırken polislerin çocuğa "hapse gireceksin" şeklinde tehtit cümleleride kullandığı görüldü. Ailesi, çocuğun psikolojisi bozulduğunu belirten polis hakkında şikayette bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!
Gündem

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

Terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddia edildi.

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi

12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı