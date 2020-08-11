ABD'de yine bir polis vakası!
ABD yine bir polis vakası nedeniyle gündeme geldi. Bu kez bir polisin 8 yaşındaki engelli çocuğu kelepçe takarak göz alma görüntüleri ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınından sonra en çok polis vakaları gündemi oluşturuyor. Bu kezde 2018 yılında 8 yaşında engelli bir çocuğun kelepçelenerek göz altına alınma görüntüleri ortaya çıktı.
ABD'nin Florida eyaletinde, 8 yaşındaki engelli bir öğrenci okulda öğretmenin göğsüne yumruk attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şikayet üzerine okula gelen polisler 8 yaşındaki engelli çocuğu kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Bir avukat tarafından kameraya alınan gözaltına alınma süreci sosyal medyada oldukça fazla tepkilere neden oldu.
Gözaltına alınırken polislerin çocuğa "hapse gireceksin" şeklinde tehtit cümleleride kullandığı görüldü. Ailesi, çocuğun psikolojisi bozulduğunu belirten polis hakkında şikayette bulundu.