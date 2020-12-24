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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 487 artarak 334 bin 328'e ulaştı.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 487 artarak 334 bin 328'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:59:23 -
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 487 artarak 334 bin 328'e ulaştı.
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