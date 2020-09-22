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Aktüel ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451 artarak 204 bin 577'ye çıktı.
Aktüel

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451 artarak 204 bin 577'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:58:39 -
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451 artarak 204 bin 577'ye çıktı.
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