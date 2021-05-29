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ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor
Dünya ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor
Dünya

ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor

ABD'de son 24 saatte koronavirüs salgınının bulaştığı hasta sayısı 24 bin 226 artışla 33 milyon 191 bin 327'ye, ölü sayısı ise 962 artarak 591 bin 957'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:20:00 -
ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor

California, 3 milyon 781 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 948 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 316 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Bugüne kadar ülkede 131 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı. Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 369 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 274 binden fazla vakayla Brezilya izliyor. 

 

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