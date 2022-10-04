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Dünya ABD'de vahşet: Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya kalktı!
Dünya

ABD'de vahşet: Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya kalktı!

ABD'de, hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan kadın suçlu bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 11:43:00 -
ABD'de vahşet: Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya kalktı!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde, hamile kadını öldürüp bebeğini almaya çalışan kadın suçlu bulundu.

Bowie County bölgesi jüri üyeleri, Ekim 2020'de, 21 yaşındaki hamile Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak isteyen ve Hancock'u öldüren Taylor Parker hakkında karara vardı.

Jüri üyeleri, üç hafta süren sorgulamaların ardından Parker'ı suçlu buldu.

Parker'ın avukatları, kaçırma olayının gerçekleşmediğini çünkü anne karnından alınmaya çalışılan bebeğin yaşamadığını savundu.

Öte yandan savcılar, bebeğin doğduğunda kalbinin attığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarıldı.

Mahkemenin 12 Ekim'de başlayacak ceza kararı sürecinde, yargıçlar Parker'ın ölüm cezası almasını isteyebilir, jüri üyeleri ise şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesini tercih edebilir.

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