ABD'de uçak düştü! Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Michigan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.03 Ekim 2019 Perşembe 21:19
Eyaletin merkezindeki Capital Region Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Spencer Flynn, Indianapolis'ten havalanan küçük uçağın 2 mürettebatı ve 4 yolcusuyla Capital Region Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğünü belirtti.
Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Federal Havacılık Yönetimi ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği yetkilileri, Socata TBM 700 tipi uçağın düşme nedenini araştırıyor.
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