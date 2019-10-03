ABD'de uçak düştü! Ölü ve yaralılar var ABD'nin Michigan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin merkezindeki Capital Region Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Spencer Flynn, Indianapolis'ten havalanan küçük uçağın 2 mürettebatı ve 4 yolcusuyla Capital Region Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğünü belirtti. Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Federal Havacılık Yönetimi ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği yetkilileri, Socata TBM 700 tipi uçağın düşme nedenini araştırıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.