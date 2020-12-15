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Aktüel ABD'de Uber'e cinsel saldırı iddiaları verilerini paylaşmadığı gerekçesiyle 59 milyon dolar ceza
Aktüel

ABD'de Uber'e cinsel saldırı iddiaları verilerini paylaşmadığı gerekçesiyle 59 milyon dolar ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:17:48 -
ABD'de Uber'e cinsel saldırı iddiaları verilerini paylaşmadığı gerekçesiyle 59 milyon dolar ceza

ANKARA (AA) - ABD'nin California eyaletinde Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC), mobil ulaşım şirketi Uber'e mobil ağı üzerinden yapılan araç seferlerindeki cinsel saldırı iddialarına ilişkin verileri paylaşmayı reddettiği gerekçesiyle 59 milyon dolar para cezası kesti.

Washington Post'un haberine göre, CPUC, Uber'in elindeki verileri paylaşmaması durumunda eyalette faaliyet gösterme lisansının da askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

CPUC, seferleri sırasında kayda geçen cinsel saldırı bildirimlerini paylaşmadığı gerekçesiyle Uber'e 59 milyon dolar para cezası verdi.

Uber, cinsel saldırı mağdurlarının gizliliğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle bu verileri paylaşmaya itiraz ederken, CPUC, kullanıcı bilgilerinin gizliliğinin korunacağını kaydediyor.

Uber sözcüsü Andrew Hasbun, yaptığı açıklamada, Uber güvenlik raporunu 2019'da yayımladığından bu yana, "CPUC, cinsel saldırıdan kurtulanların tam adlarını ve iletişim bilgilerini rızaları olmadan yayımlamamız konusunda ısrar ediyor. Bu gizlilik ihlaline de karşı çıktık." ifadelerini kullandı.

Uber'in karara itiraz etmek için 30 günü bulunuyor.

Uber, yayımladığı raporda, ABD'de mobil ağı üzerinden yapılan araç seferlerinde 2017-2018 yıllarında 5 bin 981 cinsel saldırı, 19 cinayet vakası yaşandığını, 107 kişinin de kazalarda hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Raporda, ABD'deki 2,3 milyar araç seferinde 2017'de 2 bin 936, 2018'de ise 3 bin 45 cinsel saldırı vakası yaşandığı belirtildi. Cinsel saldırıların, 2017'de 229'u, 2018'de 235'ini tecavüz vakaları oluşturmuştu.

Seferler sırasında 2017'de 10, 2018'de 9 cinayet vakası yaşandığı vurgulanan raporda, 2017'de 49, 2018'de ise 58 kullanıcının araçların yaptığı kazalarda hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

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