  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenin aksine azaldı
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenin aksine azaldı

Ülkede tüketici güven endeksi, kasımda aylık yüzde 4,8 puan azalarak 77'ye düştü - Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren tüketici güven endeksinin 82 değerini alması öngörülüyordu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:26:28 -
ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenin aksine azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda beklentilerin aksine aylık 4,8 puan azalarak 77 değerine düştü.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni kasımda bir önceki aya kıyasla 4,8 puan azalarak 77 değerine geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren tüketici güveninin, kasımda 82 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ekim ayında 81,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık 0,1 puan azalarak 85,8'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 7,9 puanlık azalışla 71,3'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerinin büyük ölçüde değişmemesi, geleceğe yönelik beklentilerin ise daha az olumlu değerlendirilmesi nedeniyle tüketici güveninin kasımda azaldığını ifade etti.

Curtin, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunun ve Kovid-19 vakalarındaki artışın kasım ayındaki düşüşün sorumlusu olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama
Dünya

Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kreml..
İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor
Dünya

İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor

İran'da bulunan ve yeniden canlandırma çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağı açıklanan Urumiye Gölü, kuruma tehlikesini artık çok net bi..
Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!
Korona Virüs

Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Tüm dünyada ikinci yükseliş dönemini yaşayan koronavirüs ile mücadelede hem tedaviye ilişkin yeni buluşlar hem de hastalığın bulaşma yönteml..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay