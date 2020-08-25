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Ekonomi ABD'de tüketici güveni beklentilerin aksine ağustosta azaldı
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni beklentilerin aksine ağustosta azaldı

Ülkede tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 6,9 puan azalışla 84,8 seviyesine geriledi - Mayıs ve haziran aylarında kaydettiği yükselişin ardından temmuzda yeniden düşüşe geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 93 değerini alması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:39:27 -
ABD'de tüketici güveni beklentilerin aksine ağustosta azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 6,9 puan azalarak 84,8 seviyesine düştü ve piyasa beklentisinin altında bir seyri izledi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 6,9 puan azalarak 84,8'e geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüş gösteren, mayıs ve hazirandaki yükselişinin ardından temmuzda tekrar düşüşe geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 93 olması yönündeydi. Söz konusu veri, temmuzda 91,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi de ağustosta 3,7 puan azalarak 85,2 değerine düştü. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 11,7 puan azalışla 84,2 seviyesine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güvenin son iki aydır düşüş gösterdiğini anımsatarak, tüketicilerin geçen ay hem iş hem de istihdam koşullarının kötüleştiğini bildirmesiyle mevcut durum endeksinin keskin bir düşüş kaydettiğini ifade etti.

Tüketicilerin kısa vadeli görünüm ve finansal beklentilerine dair iyimserliğin de azaldığını belirten Franco, "Tüketici harcamaları son aylarda toparlandı ancak tüketiciler arasında ekonomik görünüm ile finansal refaha ilişkin endişelerin artması önümüzdeki aylarda harcamaların düşmesine neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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